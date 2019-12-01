Кравчук предложил ответить России концепцией «украинского княжества»

Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, которая будет утверждать, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии, и что Россия – Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это 300 лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!» – приводит его слова РИА «Новости».

Кравчук призвал Киев «опираться на факты и реальные вещи». Он выразил недоумение тем, что Россия якобы считает себя «старшим братом» Украины.

Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Украинские власти уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. Украинские политики заявляли, что «украинцы имели государство» задолго до «Московского улуса Золотой орды», а деятели культуры – что корни украинцев восходят к древней цивилизации шумеров.

Украинские националисты утверждают, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».

Таким образом украинские власти пытаются разработать национальный миф, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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