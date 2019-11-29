Украина подвергла ООН звуковой атаке

Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины?

В пятницу делегация Украины вновь устроила скандал на форуме по вопросам меньшинств, который проходит под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве. Посланцы Киева попытались сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Произошло это уже повторно. Накануне украинские делегаты выступили в том же жанре. И тогда, и сейчас они стучали табличками по столам, галдели и игнорировали призывы председательствующего к порядку. Как рассказала газете ВЗГЛЯД председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, также участвующая в форуме, триггером для киевских делегатов стало «неправильное» название Крыма – «республика», а не «автономная республика».

«Когда Руслан Исмаилович произнес словосочетание «Республика Крым», украинские делегаты прервали его, начав стучать табличками по столам. Начали махать руками, мешать различными возгласами», – поделилась впечатлением Гридчина. Накануне пятничного заседания форума она предсказала повторение украинской «вакханалии». Так и произошло. Позже в комментарии РИА «Новости» Гридчина рассказала, что в пятницу депутату Бальбеку все-таки удалось выступить, несмотря на то, что украинские делегаты четыре раза его прерывали.

О том, как во время речи Бальбека в четверг, проходило общение киевских представителей с чиновниками ООН, которые ведут форум, рассказал в Facebook политолог Александр Носович. «Если вы дадите выступить делегату оккупированного Крыма, так называемому депутату Госдумы РФ и представителю так называемых крымских татар, то тем самым ООН официально легитимизирует нарушение территориальной целостности Украины и признает Крым частью Украины!» – четыре раза страшным голосом предупредил глава официальной украинской делегации».

«В ответ на это президент Управления верховного комиссара ООН по правам человека четырежды дала слово представителю «оккупированного Крыма», который все-таки рассказал, что после 2014 года крымско-татарский язык на форуме – государственный», – поделился впечатлениями политолог. «Украинская делегация стучит табличками по трибунам, как Никита Сергеевич Хрущев ботинком, но выйти из зала так и не решилась, – рассказывал Носович. – Теперь, по их же логике, выходит, что ООН признала Крым российским». Добавим, что делегаты не только выступали «в стиле Хрущева», но и попытались затеять потасовку.

Стуком и гудением они встретили не только представителей «аннексированного Крыма», но и представителя Сербии, который усомнился в фактах притеснения крымских татар.

«Украинские делегаты подрывают и уничтожают авторитет своего государства такими выходками», – заметила Гридчина. «Но скорее всего они просто не хотят, чтобы крымчане донесли правду о том, что происходит в российском Крыму, – добавила собеседница. –

Украина заинтересована в том, чтобы мировое сообщество ничего не узнало. Проще, извините, вешать лапшу на уши всему миру о том, что у нас творятся какие-то бесчинства, о том, что якобы угнетают крымских татар, о том, что украинский язык уничтожается».

Собеседница призналась, что ожидает аналогичной «вакханалии» и в ответ на свой доклад о состоянии преподавания украинского языка в Крыму. «Когда я буду выступать с трибуны форума ООН, меня обязательно перебьют, потому что в моем докладе будет звучать правда», – сказала Гридчина.

«Это был идеологический бунт украинской стороны, думаю, неожиданный и для организаторов форума, – пояснил RT депутат Бальбек, комментируя вчерашнюю выходку украинских делегатов. – Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а скорее всего от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств. И эту досаду выплеснули наружу».

Схожей точки зрения придерживается и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Я считаю, что это месть украинских депутатов за то, что он представляет Крым как субъект РФ. С этим надо не то что смириться, это надо просто иметь в виду, что это некая неприятная отрыжка прошлого или попытки бандитским методом решить вопросы. Надо напомнить украинским парламентариям, что поля ООН, Генеральная Ассамблея ООН и любая парламентская площадка – не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Поэтому, я думаю, навести порядок – это обязанность председательствующего на этой конференции и сотрудников, которые отвечают за соблюдение норм протокола», – сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.

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Действительно, отмечают парламентарии, отправляясь на международные мероприятия высшего уровня, надо иметь в виду «особую манеру» поведения украинских делегатов. Это касается не только парламентариев или дипломатов, но и журналистов. Достаточно вспомнить, как в октябре прошлого года украинская делегация в ПАСЕ сорвала репортаж в прямом эфире журналистки телеканала «Россия 1» Ольги Скабеевой

«Что нам делать в этой ситуации? Мы должны учитывать: если мы куда-то едем, мы можем с этим столкнуться. Кроме того, конечно, должны качественно организовываться такие дискуссии – те, кому поручено, должны предполагать, что подобное может быть», – сказал RT член комитета верхней палаты по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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