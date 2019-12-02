Захарова отреагировала на готовность Украины «принять пару областей России»

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева «принять пару российских областей».

Захарова заявила в эфире НСН, что «одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», передает РИА «Новости».

Ранее Кулеба заявил о готовности Киева «принять пару областей» России «для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.