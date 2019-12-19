В ОНФ пообещали не оставить без внимания не заданные Путину на пресс-конференции вопросы

Ни один вопрос регионального уровня, не заданный президенту и связанный с проблемами простых людей, не останется без внимания Общероссийского народного фронта, заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы обязательно вникнем в суть и займемся их решением», – сказал он по итогам большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Общероссийский народный фронт откликнулся на предложение журналистов, победивших в конкурсе «Правда и справедливость», организовать площадки для просмотра и обсуждения пресс-конференции президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

Народный фронт провел просмотр во всех регионах страны по 548 адресам, преимущественно в библиотеках, отметил Кузнецов, который смотрел пресс-конференцию вместе с жителями Реутова и активистами ОНФ в Центральной библиотеке города.

«Журналисты сами пригласили на эти просмотры людей, в нескольких регионах к ним пришли губернаторы. Это, мне кажется, может стать традицией, когда можно обменяться мнениями в неформальной атмосфере. Это хорошее начинание. Если все получится и отзывы будут хорошими, мы поймем, что это действительно востребовано, поможем увеличить количество площадок», – рассказал он.

На пресс-конференции президент поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий в сфере переработки мусора, а также информированию граждан.

«Безусловно, мы включимся по полной и будем делать все для того, чтобы интересы простых людей на местах не пострадали при таких глобальных больших изменениях. Конечно, «мусорная реформа» – это огромное системное преобразование, которое в перспективе должно сделать экологию нашей страны совсем другой. И для нас поручение президента является большой честью помочь и оказать содействие регионам в реализации этой реформы», – подчеркнул Кузнецов.

Напомним, что губернаторы Рязанской, Курганской, Калининградской областей и врио губернаторов Еврейской автономной и Иркутской областей смотрели пресс-конференцию президента в библиотеках страны вместе с активистами ОНФ и гражданами. Также в просмотрах участвовали 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Валентин Жуков и мать-героиня Татьяна Сорокина, которая, имея двоих родных, приняла за свою жизнь в семью 80 детей.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль отметил, что президент России Владимир Путин знает и понимает все проблемы сферы здравоохранения, в том числе благодаря работе Общероссийского народного фронта.

В ходе пресс-конференции Путин поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых предприятий по переработке отходов.

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