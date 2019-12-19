Путин поручил ОНФ вести контроль за внедрением экологических технологий при переработке мусора

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий при строительстве новых предприятий по переработке отходов, а также информированию граждан.

Путин указал, что в России ежегодно выбрасывается около 70 млн тонн отходов. Для решения проблемы, связанной с загрязнением окружающей среды, проводится «мусорная реформа», которая предусматривает создание новых перерабатывающих предприятий, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

«Количество предприятий по переработке этих отходов должно быть увеличено. И тоже людям нужно объяснять: что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды, создадут ли какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями. В крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, перерабатывающие предприятия находятся прямо в черте города. Не дымят, извините за моветон, не воняют. Людям жизнь не портят и экологию не разрушают», – подчеркнул российский лидер.

Президент заверил, что в России будут использовать новейшие технологии в этой сфере, а значит, никаких проблем возникнуть не должно.

«Только делать все нужно, как договорились, а для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Общероссийского народного фронта. И прошу их еще раз уделить этому особое внимание. Если мы все, всем миром, будем решать эту задачу – мы ее решим», – сказал Путин.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что российский лидер сделал исключение для выкрикнувшего журналиста, ответив на его вопрос о начале мусорной реформы в Санкт-Петербурге, откуда отходы вывозят в Ленинградскую область.

До этого лучшие практики внедрения «мусорной» реформы обсудили на форуме «Чистая страна».