Лучшие практики внедрения «мусорной» реформы обсудили на форуме «Чистая страна»

В Москве начался международный форум-выставка «Чистая страна», на котором подводят годовые итоги реализации национального проекта «Экология» и обсуждают планы по развитию всех экологических проектов в стране: от обращения с отходами и образовательных инициатив до восстановления природных ресурсов.

На конференции по совершенствованию института реализации расширенной ответственности производителей товаров, которая прошла в первый день работы форума, состоялся диалог между крупными компаниями-производителями и региональными операторами, сообщается на портале Recycle.

На встрече присутствовали представители компаний Unilever, Tetrapak, ассоциации ЭкоШинСоюз и лиги производителей макулатуры, а также утилизаторы бытовой техники Петромакс и региональные операторы ЭкоЛайн и МСК-НТ. Вопросов по регулированию дальнейшей совместной деятельности оказалось много, у каждого из участников свое видение реализации расширенной ответственности, окончательного согласия достигнуто не было.

Основная мысль, на которой сошлись все участники дискуссии, состоит в том, чтобы выстроить понятную систему отношений между потребителями, производителями и переработчиками, а также создать единый совещательный орган для решения общих вопросов.

В рамках ключевого мероприятия первого дня – всероссийского совещания с региональными операторами – обсудили первый год работы «мусорной» реформы. Регионы поделились своими проблемами и успехами, которых удалось достичь за столь короткий срок. Даже в рамках ограниченного финансирования региональные операторы разных округов уже проводят активную информационную работу с населением, возводят инфраструктуру для раздельного сбора, сотрудничают с переработчиками.

Также представители регионов отметили, что нужно развивать нормальный диалог между обществом, властью и бизнесом для регулирования общих вопросов.

Большинство субъектов страны уже перешли на реформу – региональные операторы полноценно работают уже в 219 зонах, в 29 зонах операторы выбраны, но пока находятся в стадии подготовки, а в 35 зонах 18 субъектов РФ региональные операторы пока не определены.

Представители Российского экологического оператора обозначили топ-10 субъектов РФ, которые можно отнести к лучшим практикам внедрения реформы. Отличились Тюменская, Брянская, Ярославская, Липецкая области, республики Татарстан и Удмуртия, а также Саратовская, Мурманская, Московская и Белгородская области. При выборе лучших субъектов оценивалась стабильность работы региональных операторов, строительство и ввод инфраструктуры, ликвидация несанкционированных свалок и активное взаимодействие органов власти с региональными операторами.