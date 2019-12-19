Путин высказался о продлении полномочий президента

Российский лидер Владимир Путин, говоря о сроках полномочий президента, заявил, что нельзя допускать опрометчивых действий.

«Дискуссия [на эту тему] идет, я тоже буду смотреть, как она развивается», – добавил президент в интервью «Россия 24», передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что в Конституции можно было бы слово исключить «подряд» из статьи, которая ограничивает число сроков на посту президента для одного и того же лица.

«Ваш покорный слуга имел возможность вернуться на должность президента, когда уже пробыл президентом два срока. Некоторых эта оговорка смущает. Ну что ж, можно было бы отменить», – сказал президент.