Путин оценил возможность расширения полномочий премьера

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность изменений в Конституции в части расширения полномочий парламента, правительства и премьера.

«Что касается Конституции: это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню развития общества. Но принимать новую не следует. У нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены в Конституции, и которые нужно до конца реализовать. Про первую статью я говорю», – заметил Путин.

В статье 1-й Конституции говорится: «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».

Президент отметил, что слышит дискуссии о расширении полномочий парламента, расширения прерогатив премьера, правительства.

«Нужно делать это только после дискуссий, очень аккуратно», – заметил Путин.

Он также оценил изменения в Конституции, касающиеся президентских сроков в России.

«Прежние изменения касались только количества сроков подряд, насколько я помню. Что тут можно было бы сделать? Отменить оговорку «подряд». Ваш покорный слуга имел возможность вернуться на должность президента, когда уже пробыл президентом два срока. Некоторых эта оговорка смущает. Ну что ж, можно было бы отменить», – заметил Путин.

Говоря о полномочиях парламента, Путин заметил, что понимает: в России есть партии, которые этого хотят. По мнению Путина, над этим вопросом надо «как следует подумать».

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