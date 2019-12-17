Шведскую журналистку удивило богатство культурной жизни российских детей

Шведская журналистка удивилась, что в России дети посещают театр и музыкальные представления с ранних лет, статья опубликована в газете Dagens Nyheter.

Корреспондент издания Анна-Лена Лаурен отметила, что в Большой или Мариинский театр родители приходят вместе с детьми, сообщает РИА «Новости».

«В России не считают, что высокая культура — это только для взрослых. Напротив. Дети тоже должны ценить балет и классическую музыку», — говорится в статье.

Журналистка посещала со своей дочерью Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Детское представление, на котором выступал симфонический оркестр, длилось два часа. Исполнялись произведения Модеста Мусоргского, Мориса Равеля, Эдварда Грига и Николая Римского-Корсакова.

«Как минимум сотня детей, которым еще не исполнилось и десяти, спокойно сидели и слушали Грига», — написала Лаурен.

По ее словам, в Швеции их ровесники «уже разнесли бы весь зал».

Через несколько месяцев журналистка была приглашена на «Лебединое озеро» в Большом театре. В зале она обратила внимание на большое количество детей.

«Трехчасовой балет с двумя антрактами вовсе не предназначен для них», - отметила она. Дети, как отмечается в статье, с удовольствием смотрели спектакль, а мешали им только «взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны».

По словам журналистки, ее дочь за три часа представления лишь пару раз пожаловалась на слишком длинные танцевальные эпизоды, однако после заявила, что хочет снова сходить на балет.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщил о возможном введении нового вида культурных нормативов для учащихся школ, в рамках которых школьники должны будут посещать выставки, спектакли и смотреть хорошее кино.