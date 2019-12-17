Нанесенный «Адмиралу Кузнецову» во время пожара ущерб назвали небольшим

Пожар, по предварительным данным, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб, на сроки ремонта происшествие не повлияет, сообщили два источника в судостроительной отрасли.

«Сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет», – сказал один из источников ТАСС.

Другой источник отметил, что «недалеко от горевших помещений находились вспомогательные дизель-генераторы, а также емкости со 140 тоннами дизельного топлива и 30 тоннами машинного масла, которые, к счастью, не пострадали».

«По предварительным данным, серьезных повреждений корабль не получил», – добавил он.

Пожар на авианосце произошел 12 декабря в Мурманске. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где были остатки мазута. Погибли два человека.

Первые результаты расследования пожара, как ожидается, будут озвучены через две недели.

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