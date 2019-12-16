Выявлен вред от электронных сигарет

Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.

«Наши наблюдения показывают, что вероятность развития этих болезней повышается примерно на треть для тех людей, которые употребляют электронные сигареты. <...> Это говорит о том, что вейпы опасны сами по себе и что они действуют на организм не так, как табак», – сказал профессор университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) Стэнтон Глантц, сообщает ТАСС.

Ученые попытались сравнить негативные последствия от курения электронных сигарет и их традиционными аналогами. Исследователи выяснили, что дым обычных сигарет оказался более вредным, однако дым электронных сигарет также может привести к проблемам со здоровьем.

В ходе исследований было установлено, что испарения содержат различные токсины, канцерогены и другие вещества, повышающие риск развития рака легких, а также делающие стенки артерий и вен более ломкими.



Глантц и его коллеги наблюдали за здоровьем 30 тыс. человек, которые курили вейпы или обычные сигареты, при этом ни один из них изначально не страдал от болезней легких. За группой добровольцев ученые наблюдали на протяжении трех лет.

Исследователи определили, что обычные сигареты действительно наносят больший вред организму. Сила действия классических табачных изделий на организм человека примерно в два раза превосходит силу воздействия вейпов. Сигареты повышают вероятность развития бронхита, астмы и отека легких в 2,6 раза по сравнению с представителями контрольной группы.

Одновременное употребление сигарет и вейпов еще сильнее повышало вероятность развития этих болезней. При этом вейпы и табак негативно воздействуют на работу легких разными путями, при том, что лишь 1% курильщиков полностью отказывается от классических сигарет при употреблении электронных.

«Если бы курильщики полностью отказывались от табака и переходили на электронные сигареты, то это снизило бы вероятность развития хронических болезней легких, однако мало кто это делает. Большинство из них просто употребляет и то, и другое, что заметно повышает вероятность приобрести астму или бронхит по сравнению с простым курением табака», – пояснил Глантц.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как электронные сигареты влияют на здоровье.