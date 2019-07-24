Как электронные сигареты и системы нагревания табака влияют на здоровье?

Если совсем кратко, то негативно.

22 июля российское правительство поддержало идею Минздрава о том, что электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака стоит приравнять к обычным сигаретам. Со всеми вытекающими последствиями – то есть запретом на курение в кафе, ресторанах, транспорте, гостиницах, учебных заведениях – и так далее.

В Минздраве уже неоднократно говорили, что сделать это надо, поскольку нет никаких доказательств того, что все подобные новомодные системы вредят организму меньше сигарет. Так ли это?

Какие бывают системы?

Сейчас их даже не сосчитать. Если упрощать, то основными являются непосредственно электронные сигареты, затем идут вейпы, стремительно эволюционирующие в последнее время, и системы нагревания табака вроде Iqos или Glo. Отличий много – где-то нагревают жидкость, где-то табак, где-то используют картриджи, где-то стики, где-то они одноразовые, где-то нет. Общее же то, что практически все представляют собой так называемые «средства по доставке никотина».

Популярность подобных устройств постоянно растет, поэтому беспокойство Минздрава можно понять.

Самый главный в мире рынок – США, его размер еще 3 года назад оценивали в 12 с лишним миллиардов долларов. Россия в первую десятку по потреблению не входит, но вот в топ-5 стран Европы в этом году уже попала. О том, насколько этот вопрос серьезен, говорит еще одна цифра – 38 млрд долларов. Именно столько сейчас стоит Juul, американская компания, производящая такие устройства. В прошлом году она стала шестым по величине стартапом в США, уступив лишь таким гигантам, как, например, Uber и Airbnb. И хотя ее основателей американские родители упорно обвиняют в «накуривании» молодежи, местным подросткам, похоже, тяжело устоять – тем более когда рядом со смаком «парит» даже сам Арнольд Шварценеггер.

Что же заставляет всех этих людей покупать вейпы? Обычно называют 5 причин. По данным Ernst&Young, главная – «Потому что они менее вредны, чем сигареты». Далее следуют «помогают сократить курение сигарет», «не так бесят окружающих», «можно курить там, где запрещены сигареты» и, наконец, «доступны различные вкусы».

И что говорят ученые?

К первым двум аргументам пользователей таких устройств стоит присмотреться особенно, поскольку именно о них большинство исследований. Научных работ, посвященных эффектам от применения электронных сигарет или систем нагревания табака, довольно много, только вот беда в том, что большинство из них финансировались табачными компаниями. Как результат – к ним есть много вопросов.

Как бы там ни было, в 2015 и 2018 годах вышло два доклада, анализирующих все подобные работы. Первое было исключительно о вейпах и электронных сигаретах и вышло под эгидой Всемирной организации здравоохранения, второе – о появившихся не так давно системах нагревания табака, и провели его исследователи журнала Tobacco Control, который издает Британская медицинская ассоциация.

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Итак, тезисно о выводах, для всех видов заменителей сигарет они схожи.

– большинство подобных устройств действительно менее вредны, чем сигареты. Однако конкретных данных о том, насколько ущерб от них ниже, почти нет. Это может зависеть от многих факторов – жидкости в вейпе, ее аромата, от того, загрязнен ли нагреватель при курении и так далее. Все эти факторы мало изучены.

– так как эти системы появились не так давно, все исследования посвящены изучению краткосрочного эффекта от них. То есть нельзя с уверенностью говорить, что человек не умрет от их использования через несколько лет – долгосрочный эффект никто не изучал.

– все они в любом случае вредят здоровью. Особенно тем, кто ранее вообще ничего не курил.

– стать заменой для обычных сигарет они не способны. Большинство независимых исследований показало, что люди не испытывают от электронных сигарет того же удовлетворения, что и от обычных. Кроме того, большая часть людей просто добавили условные Iqos к рядовым сигаретам, и теперь курят и то, и другое.

– доклад 2015 года по электронным сигаретам и вейпам показал, что их курение вызывает привыкание, а также негативно сказывается на дыхательной системе. Влияния на сердечно-сосудистую исключать тоже нельзя, говорят авторы работы.

– среди конкретных негативных эффектов: обструкция дыхательных путей, развитие астмы и обструктивной болезни легких, бронхиолит, нарушение защиты легких от микробов. И все это наряду с высокой токсичностью веществ, находящихся внутри этих устройств.

«И хотя вред от воздействия электронных сигарет или систем нагревания табака ниже, чем от обычных сигарет, это не означает, что они вовсе безвредны. Пока мы не узнаем, как они сказываются на здоровье в долгосрочной перспективе, будет безответственным использовать их в стратегиях по контролю табакокурения», – говорит президент Европейского респираторного общества, профессор Тобиас Велте.

Так что исследований, как оказалось, действительно мало. К примеру, системы нагревания появились только в 2015-2016 годы, и с тех пор вышло всего около 30 научных работ. 20 из них финансировали табачные концерны.

Поэтому ВОЗ и рекомендует всем странам регулировать эти системы по тем же правилам, что и обычные сигареты: «Пока открыты вопросы о том, не привлекают ли они новых курильщиков, помогают ли бросить курить. Будущие независимые исследования должны рассказать об этом, а также о рисках для здоровья».