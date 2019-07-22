Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Российское правительство одобрило проект закона о распространении антитабачного закона на электронные сигареты.

«Законопроектом предлагается распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием», – говорится на сайте правительства страны.

Отмечается, что проект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.

«Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

Документ принят с учетом замечаний.