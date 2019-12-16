Названа дата вынесения билля о Brexit на рассмотрение британского парламента

Законопроект об осуществлении Brexit вынесут на рассмотрение палаты общин парламента Великобритании 20 декабря, заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

«Мы планируем начать процесс утверждения билля о выходе из ЕС до Рождества, планируется вынести его на рассмотрение парламента в пятницу», – передает его слова ТАСС.

13 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.

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