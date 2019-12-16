Станцию Шиес избавили от мусорного полигона

Правительство Москвы опубликовало проект территориальной схемы обращения с бытовыми отходами до 2029 года, в котором нет полигона для мусора на станции Шиес.

Об этом со ссылкой на документ сообщило сообщество «Чистое поморье» во «ВКонтакте».

«Согласно новой схеме, за десятилетие 58 млн тонн мусора будет направлено в Московскую, Калужскую и Владимирскую области, но не на Север», – говорится в сообщении.

Напомним, согласно новой схеме обращения с бытовыми отходами, мусор из Москвы будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино.

Президент Владимир Путин поручал учитывать мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона «Шиес».