Путин поручил учесть мнение населения по вопросу о полигоне «Шиес»

Президент Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона «Шиес», сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

Доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 сентября 2019 года.

«Шиес» – резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Он был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Первая очередь «Шиеса», которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две части полигона по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 метров в высоту. По данным регионального оператора по вывозу отходов Архангельской области, пока «Шиеса» нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор.

Вместе с созданием объекта инвестор обязуется развивать социальную инфраструктуру Ленского района, в котором он будет находиться. Между тем жители ближайших поселений и экологические активисты выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, и неоднократно проводили митинги, передает РИА «Новости».

16 мая, выступая на форуме ОНФ, президент заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области «не может решаться келейно», без учета мнения людей. 10 июня инвестор технопарка открыл информцентр на станции Шиес прямо у строительной площадки, в котором компания будет открыто рассказывать о проекте, и таким образом «перезапустил» диалог с общественностью.