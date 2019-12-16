Стали известны регионы для вывоза мусора из Москвы

Московские власти подготовили территориальную схему обращения с бытовыми отходами до 2029 года, согласно которой за десятилетие почти 60 млн тонн мусора будет направлено в Калужскую и Владимирскую области, а также в Подмосковье.

Как сообщает РБК, мэрия Москвы опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе на ближайшие десять лет.

По сообщению издания, в проекте территориальной схемы указано три региона, куда будет направляться большая часть московского мусора.

Мусор из москвы будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино.

В Калужскую область планируется вывоз 1,56 млн тонн отходов из Москвы в год, за десять лет – около 15 млн тонн. Большая часть отходов поедет в экотехнопарк около деревни Михали, построенный на деньги комплекса городского хозяйства столицы.

Отходы с территории четырех Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы будут вывозиться на «объекты во Владимирской области». Столица планирует захоранивать во Владимирской области 666 тыс. тонн мусора уже в 2020 году, говорится в документе. А с 2021 года – почти до 1 млн тонн. Всего же за десять лет планируется вывезти в этот регион около 9 млн тонн московского мусора.

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