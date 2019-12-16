Российским электронным паспортам пообещали надежную защиту

Электронные паспорта граждан России будут надежно защищены отечественными чипами, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Что касается электронного паспорта, то там будет использоваться отечественный чип, в настоящий момент, насколько мне известно, специалисты в области информационной безопасности проводят соответствующие исследования. И я думаю, что он будет защищен надлежащим образом», – передает РИА «Новости» слова Мурашова.

Замглавы НКЦКИ отметил, что подобные методы чипирования документов уже применяются в заграничных паспортах.

«Так что, я думаю, что гражданам нечего волноваться по поводу защищенности электронного паспорта», – сказал Мурашов.

Напомним, в ноябре ФСБ раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан России, поскольку, по мнению ведомства, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.