ФСБ раскритиковала идею создания цифрового профиля граждан

ФСБ раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан России, поскольку, по мнению ведомства, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств, сообщили СМИ.

О замечаниях ФСБ к законопроекту о цифровом профиле говорится в письме руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента России Ларисе Брычевой, пишет «Коммерсант».

Как отмечает Беседа, законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных данных», так как «не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме».

«Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (например, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их близкие)», – написал он.

Как заявил исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, до сих пор ФСБ не высказывалась так резко против нового регулирования в этой сфере, замечает.

«Нигде в мире, даже в Китае, нет централизации всей информации - это крайне опасно, ФСБ об этом и пишет», – рассказал он.

«Непонятно, каким образом будут интегрироваться воедино данные из разных ведомств, кто будет нести за это ответственность. Как будет цифровой профиль взаимодействовать с системой электронных паспортов, которую готовит МВД, и нужны ли эти две системы одновременно? Плюс продолжающиеся дебаты с цифровой подписью. Все эти кусочки не складываются в один пазл, нужно брать паузу, пересматривать все тексты», –заявил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

По его мнению, замечания ФСБ справедливы, хотя «утечки в госсистемах в последнее время не сильно заметны, чаще мы слышим об утечках на стыке банков и госсистем».