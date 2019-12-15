Киселев прокомментировал вырезанное из эфира «России 1» слово «протест»

Телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию с заглушенным словом «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» в эфире «Россия 1».

«Никогда не слышал ни о каких запретах слова «протест» на телеканале. Я неоднократно его произносил, и в сегодняшних «Вестях недели» тоже. Относительно самой ситуации – я не владею деталями, поскольку не отвечаю за развлекательные программы ВГТРК, а являюсь автором и ведущим «Вестей недели», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что телеканал «Россия 1» заглушил слово «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект музыкантов «Би-2») во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».