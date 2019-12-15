Кремль назвал условие изменения Минских соглашений

Изменения в Минских соглашениях возможны, но только при совместной работе Украины с ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что Зеленский хочет решить конфликт в Донбассе, но для этого нужно доминирование на политической арене Украины, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения – в первую очередь это касается пункта о контроле над границей.

Киев давно настаивает на изменении Минских соглашений в части контроля на границе, требуя передать его Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит договоренностям. На саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран в итоге выступили с заявлением в поддержку Минска-2.

Россия неоднократно подчеркивала, что на Минских соглашениях стоит подпись украинской стороны и они не должны пытаться их изменить.

Президент Владимир Путин после саммита «нормандской четверки» в Париже заметил, что в случае передачи границы военным Украины в Донбассе может начаться «Сребреница».

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