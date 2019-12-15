Сын Валерии в третий раз за неделю попал в аварию

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин сообщил, что попал в третье за неделю дорожно-транспортное происшествие.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», – написал в соцсетях Шульгин, передают РИА «Новости».

Он объяснил, что в результате аварии никто не пострадал, автомобили слегка задели друг друга.

Ранее Шульгин сообщал, что попал в аварию сразу после того, как вышел из больницы. До этого молодой человек попал в ДТП на трассе М-11 в районе Тосно.