Песков прокомментировал желание Киева ввести контингент ООН в Донбасс

Киев пока формально не выдвигал никаких новых инициатив относительно размещения миссии ООН в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», – сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва отнеслась бы к такому предложению Киева, передает ТАСС.

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Так в Кремле прокомментировали слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.

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