Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Жириновский предсказал назначение Дегтярева министром спорта еще в 2018 году
Сбылось новое предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, на этот раз касающееся нового состава правительства России, сформированного после инаугурации президента Владимира Путина.
Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году Жириновский прочил Алексею Дегтяреву пост министра спорта, отметив, что «пока назначают не таких, как Дегтярев, бардак будет».
Во вторник Госдума одобрила предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры федеральных министров. На пост главы Минспорта утверждена кандидатура Михаила Дегтярева.
Ранее сообщалось, что Жириновский четыре года назад предсказал обострение ситуации в Приднестровье.