Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью

Tекст: Дарья Григоренко

Бывший председатель ЛДПР, выступая в эфире одного из политических ток-шоу, пообещал жесткий ответ на попытку Запада обострить ситуацию в регионе. По его словам, в Молдавии, в населенном пункте Колбасна, было складировано оружие на всю возможную третью мировую войну в Европе, так что Россия была готова к такому развитию событий, передает Lenta.Ru.

Жириновский отметил, что если взорвать этот склад, то «Европа содрогнется». «Наш ответ будет жесткий. Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем», – уточнил он.

Политик назвал Молдавию маленькой страной, где стоят отборные российские войска, которые «пол-Европы могут пропахать». Поэтому он призвал Запад сидеть скромно.

Напомним, в среду участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим желает разжигания конфликтов в Приднестровье и на Кавказе.