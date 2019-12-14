Сборная России обыграла чехов в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею по буллитам переиграла команду Чехии в матче второго этапа Евротура – Кубке Первого канала.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0), передает РИА «Новости».

В составе российской команды шайбы забросили Андрей Кузьменко (3-я минута), Михаил Григоренко (18), Игорь Ожиганов (49). Победный буллит в серии послематчевых бросков забросил Владимир Ткачев, голкипер Илья Сорокин отразил четыре штрафных броска чешских хоккеистов.

У чехов отличились Лукаш Седлак (22), Томаш Филиппи (36) и Гинек Зогорна (48).