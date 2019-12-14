Пристайко назвал условия прогресса на следующей встрече «нормандской четверки»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для достижения прогресса на следующих переговорах в «нормандском формате» Киев должен законодательно решить четыре вопроса.

«Для того чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей», – сказал Пристайко в эфире телеканала «Интер», передает RT.

Он пояснил, что имеет в виду четыре закона, о которых упоминал украинский лидер Владимир Зеленский. «Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса – эти все вопросы должны быть решены», – уточнил глава МИД Украины.

Кроме того, Пристайко напомнил, что по Минским соглашениям Украина обязуется провести конституционную реформу по децентрализации власти.

«Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский: что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине», – сказал он, добавив, что чем больше будет сделано к следующему саммиту, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах.

Ранее в Киеве заявили, что к следующему саммиту в «нормандском формате» Украина подготовит изменения к минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча «нормандской четверки». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах переговоров.