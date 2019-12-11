В Киеве заявили о подготовке изменений к минским соглашениям

К следующему саммиту в «нормандском формате» Украина подготовит изменения к минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.

«Конечно, мы точно напишем эти предложения (до следующего «нормандского» саммита, – прим. ВЗГЛЯД). Они даже были в инициативах президента готовы. Но и за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны (на «нормандском» саммите, – прим. ВЗГЛЯД)... можно сделать до марта», – заявил Резников в эфире телеканала «Громадське ТВ», сообщает РИА «Новости» .

Он отметил, что необходимо признать неэффективность комплекса мероприятий, прописанных в соглашениях.

«Поэтому давайте садиться... давайте вместе напишем Минск-4», – добавил Резников.

Подготовленную редакцию соглашений Киев намерен обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите в Париже лидеры государств договорились о необходимости согласования политических шагов по проведению местных выборов в Донбассе. В том числе на «нормандском» саммите обсуждался «целый пакет мер, которые необходимо предпринять на основе Минских соглашений».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД