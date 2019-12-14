В американском городе ввели режим ЧС из-за кибератаки

Мэр Нового Орлеана (американский штат Луизиана) Латоя Кантрелл объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.

Кантрелл заявила, что компьютерные системы, которые используют власти города, подверглись атаке с применением вирусов-вымогателей, передает ТАСС.

В целях предосторожности многие серверы городских служб были отключены. Для защиты компьютеров привлечены специалисты ФБР, Секретной службы США и Национальной гвардии США.

Мэр не уточнила, какие городские службы столкнулись с наиболее серьезными затруднениями из-за кибератаки. Местные телеканалы отмечают, что полиция и пожарные продолжают работать.

Режим ЧС в американских городах и штатах обычно объявляют только в случае стихийных бедствий, что позволяет запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы.

В августе газета The New York Times сообщила, что в 2019 году в США кибератакам с применением вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов.

В мае сообщалось, что для кибератаки на компьютерные системы города Балтимор хакеры использовали программу EternalBlue, разработанную при поддержке Агентства национальной безопасности США.