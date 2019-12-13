Путин дал поручения правительству после Госсовета по первичной медицине

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам президиума Госсовета в Светлогорске, посвященного развитию первичного медицинского звена.

Полный перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение 550 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов на медицинскую инфраструктуру первичного звена в рамках реализации региональных программ модернизации таких медучреждений.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители регионов. Доклад по поручению необходимо представить до 1 марта 2020 года, далее – один раз в год.

Отмечается, что «среднее соотношение финансового обеспечения таких мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации должно составлять 90% и 10% соответственно».

Президент также поручил усовершенствовать документооборот в сфере здравоохранения, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов, эта мера призвана снизить нагрузки на медицинские организации, связанные с документацией и отчетностью.

Путин поручил рассмотреть вопрос расширения функций центров здоровья для снижения нагрузки на медицинских работников, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи.

Глава государства поручил обеспечить медработников служебным жильем, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Президент поручил открыть частным медицинским организациям доступ к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и информационным системам регионов, где они функционируют. При этом частным медорганизациям предстоит вносить в информационные системы сведения об оказанной медицинской помощи.

Путин также поручил определить порядок оплаты медпомощи, которые оказывают медицинские организации, расположенные в малых или отдаленных населенных пунктах с учетом социально-экономических факторов и природно-климатических условий региона.

В конце октября президент России Владимир Путин в ходе встречи заседания президиума Госсовета по здравоохранению заявил, что для финансирования модернизации первичного звена здравоохранения в 2020-2022 годах предусмотрено 150 млрд руб., по 50 млрд руб. каждый год, передает RNS. Президент добавил, что после проведения экспертизы региональных программ по модернизации первичного звена «объем ассигнований может быть и скорректирован».

Ранее в пресс-службе Минздрава напомнили, что правительство ранее утвердило принципы модернизации первичного звена здравоохранения в период 2020-2024 годов. В ходе подготовительного этапа власти регионов должны были проанализировать состояние первичного звена на их территории и предложить «конкретные меры» по его модернизации. По поручению Путина к 1 июля 2020 года должны быть разработаны региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. Минздрав и Минтруд до 1 апреля 2020 года разработают законопроект по отраслевой системе оплаты труда медиков.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее провел расширенное заседание президиума Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Глава государства раскритиковал финансирование первичного звена медицины. Он также заявил, что объем финансирования первичного звена медицины в стране по нацпроекту «Здравоохранение» недостаточен.

Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал, что некоторые провинциальные чиновники в медицине за цифрами не видят людей, среди медицинских чиновников слишком мало компетентных управленцев.