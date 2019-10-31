Эксперт: Некоторые провинциальные чиновники в медицине за цифрами не видят людей

«Среди наших чиновников на местах очень много людей с узким «бухгалтерским» образом мышления и очень мало, критически недостаточно компетентных управленцев. Это касается не только предмета обсуждения сегодняшнего Госсовета, но и других сфер», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя заседание Госсовета, посвященное проблемам здравоохранения.

«Как мы помним, ранее в этом году Путин сам поручил кабинету министров подготовить проект модернизации первичного уровня медицинского обслуживания. Сегодня вопрос был вынесен на Госсовет. То, что с базовым уровнем здравоохранения не все слава Богу, это не новость. Это не столько вопрос медицины или администрирования, это еще и огромная важная социальная компонента», – сказал политолог Алексей Мартынов.

«Сегодня президент, например, приводил статистику – почти половина летальных случаев, около 47% – это инсульты и инфаркты. Мы в этой сфере не отличаемся от других развитых стран, у нас не лучше и не хуже, чем у них», – пояснил он.

«Но профилактика сердечных заболеваний – это как раз уровень первичной медицины. Выявить такие болезни на ранней стадии может не только врач, но и фельдшер, – в ходе общения с пациентом. Сейчас рассматривается несколько разных форм первичного звена – к примеру, социальный семейный доктор. Такой доктор чаще общается с пациентами, понимает, в каких и когда случаях надо применить простые профилактические средства, чтобы предотвратить инсульты, инфаркты. Это не бином Ньютона, все давно известно, придумано», – сказал Мартынов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось в четверг, решено направить на модернизацию первичного звена здравоохранения дополнительно 550 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что объем финансирования первичного звена медицины в стране по нацпроекту Здравоохранение недостаточен.

Выступая на заседании президиума Госсовета, сообщил ТАСС, Путин заявил, что некоторые случаи попыток сэкономить деньги на зарплатах медперсонала вызывают недоумение. «Допустим, вот санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата, ну и экономия. На чем экономим-то?» – возмутился президент. Он напомнил: доктора, средний медперсонал – это люди, на которых лежит огромная ответственность за здоровье каждого человека, а значит, всего нашего народа.

«Это сказано про некоторых наших провинциальных руководителей, которые за цифрами людей не видят», – заметил по этому поводу Мартынов.

Смысл майского указа, в котором президент предписал повысить среднюю зарплату врачей, был не в том, чтобы подогнать бухгалтерские отчеты под нужные рамки, чтобы грамотно составить финансовые отчеты наверх, а в том, чтобы людям стало лучше, чтобы качество медицинского обслуживания повысилось, напомнил Мартынов.

«В этом – государственная задача. Среди наших чиновников на местах очень много людей с узким «бухгалтерским» образом мышления и очень мало, критически недостаточно компетентных управленцев. Это касается не только предмета обсуждения сегодняшнего Госсовета, но и других сфер. Президент методично говорит об этом. Чиновники должны понимать общегосударственные задачи», – подчеркнул он.

«Тот факт, что на медицину выделено дополнительно 550 млрд рублей – очень важно, это здорово. Но главное – понимание государственных задач, для чего это делается. Первичны цели, которые поставлены исходя из перспективы развития здравоохранения в целом», – подытожил эксперт.