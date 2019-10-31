Финансирование первичного звена здравоохранения решено увеличить на 550 млрд рублей

По итогам заседания президиума Госсовета решено направить на модернизацию первичного звена здравоохранения дополнительно 550 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Позиция губернаторов, которая была определена с учетом двухдневной дискуссии по необходимости выделения ресурсов на модернизацию первичного звена, совпадает с оценками правительства. Это порядка 550 млрд рублей на пять лет. Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года», – передает его слова ТАСС.

Силуанов отметил, что на следующий год в бюджете уже заложена часть этих средств. На 2020 год речь идет о 50 млрд рублей.

«А потом будем уже дополнительно увеличивать соответственно ресурсное обеспечение. Поэтому в целом мы готовы за пять лет полностью модернизировать ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), поликлиники, районные больницы вместе с субъектами федерации в пропорции в среднем 90% на 10%, где 90% берет на себя федерация, а 10% – субъект федерации», – сказал Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объем финансирования первичного звена медицины в стране по нацпроекту «Здравоохранение» недостаточен.

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