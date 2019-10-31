Развитие здравоохранения на 90% профинансируют из федерального бюджета

Федеральный бюджет возьмет на себя 90% финансовых обязательств по развитию системы здравоохранения в стране, заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский по итогам заседания президиума Госсовета в сфере здравоохранения.

«Мы обсуждали много вопросов, о чем мы договорились, это важно. Будут выделены серьезные деньги, мне некорректно их называть, это сделает правительство России, но мы договорились, что 90% финансовых обязательств возьмет на себя федеральный центр», – передает его слова ТАСС.

Он уточнил, что в ближайшие пять лет страну ждет масштабная модернизация первичного звена: приведение в порядок ФАП, ЦРБ, поликлиник, которые в настоящий момент в отдельных местах – «просто в печальном состоянии и там невозможно работать».

«Хочу подчеркнуть, что также было принято решение о том, что все субъекты РФ будут допущены к этой программе модернизации первичного звена, до этого были нюансы в нормативно-правовых актах, но Владимир Владимирович очень жестко сказал, что все должны быть допущены», – сказал Воскресенский.

В четверг в Светлогорске Калининградской области президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Пакет предложений по улучшению качества здравоохранения, подготовленных по результатам деятельности профильной рабочей группы, на заседании представил руководитель рабочей группы «Здравоохранение» Станислав Воскресенский.