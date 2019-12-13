Подсчитано количество нелицензионного копирования российского оружия за границей

За последние 17 лет выявлено свыше 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники, сообщил глава проектов по интеллектуальной собственности Ростеха Евгений Ливадный.

«Сложная ситуация с несанкционированным копированием нашей техники за рубежом: за последние 17 лет [зафиксировано] более 500 случаев такого копирования. Только по Китаю: авиационные двигатели, самолеты компании «Сухой», палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги «Панциря» – все это копируется», – сообщил Ливадный, передает ТАСС.

По его словам, отслеживанием несанкционированного копирования занимаются российские специалисты за рубежом.

Ливадный пояснил, что в случае фиксации таких нарушений предъявить в суде ответчикам что-то невозможно из-за отсутствия зарегистрированных за рубежом патентов на российское вооружение и технику.

«Если мы посмотрим на иностранных заказчиков, таких как Raytheon, BAE Systems, мы увидим, что ведущие корпорации имеют до 5 тыс. патентов за рубежом. <...> Они раскрывают свою интеллектуальную собственность, не видя в этом никакой угрозы. У нас ни у Минобороны нет зарегистрированных за рубежом патентов, ни у предприятий ОПК», – уточнил представитель Ростеха.

Ранее «Рособоронэкспорт» создал консультационную группу по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества.