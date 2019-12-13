Норкин выругался в адрес политолога Сытина за высказывания о «генетическом мусоре»

Политолог Александр Сытин на передаче «Место встречи» Андрея Норкина заявил, что считает нормой «чистку Европы» и ликвидацию «генетического мусора», пишут СМИ. Ведущий назвал Сытина подонком.

В эфире программы на НТВ обсуждалась проблема воровства в России, не связанная с многомиллионными мошенничествами, передает «Царьград».

Сытин заявил, что гости студии пытаются оправдать воровство, и сообщил, что в Европе воров казнили, «уничтожая генетический мусор». Политолог, уточняет издание, отметил, что считает такие меры верными, но неэффективными для России.

«Я согласен, что воровство нельзя оправдывать, и за преступления должны следовать наказания. Но ваши слова о «генетическом мусоре»... Простите, но вы подонок», – ответил ему Норкин.

Ранее Норкин заявил, что российский телезритель устал от темы Украины.