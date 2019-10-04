Норкин заявил об усталости российских телезрителей от украинской темы

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин заявил, что российские телезрители устали от темы Украины.

«Мы в новом сезоне стараемся вообще не говорить про Украину. Зритель устал от этой темы, а мы идем за зрителем. Зрителю нужна другая тематика, российская», – сказал Норкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что не видит в словах президента «какой-то сенсации», однако поддерживает его позицию, что нельзя «выставлять соседнюю страну, братский народ в невыгодном свете».

«А Путин сказал правильно – не надо никого очернять. Что ж мы тогда будем становиться такими же идиотами, как с той стороны, которые про нас что-то придумывают», – отметил Норкин, уточнив, что сейчас на Украине не происходит ничего, что могло бы быть интересно телезрителям в России.

«Говорят, что даже Запад от Украины устал. Слушайте, от них все устали. У них градус абсурда настолько зашкаливает, что это действительно становится какой-то несерьезной историей. Реальных изменений там не происходит. И зачем тогда нам об этом рассказывать?» – заключил он.

Накануне Владимир Путин, отвечая на реплику киевского политолога Михаила Погребинского на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», согласился с тем, что «выставлять соседнюю страну, братский народ в невыгодном свете» нельзя. По его мнению, СМИ могут критиковать политиков, но никак не народ.

Позже слова президента прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева.