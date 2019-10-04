Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина об освещении ситуации на Украине в российских СМИ.

«Никогда не делаем это специально», – написала Скабеева в своем Telegram-канале, комментируя слова российского лидера о том, что специально выставлять Украину в невыгодном свете неправильно.

Накануне президент России Владимир Путин, отвечая на реплику киевского политолога Михаила Погребинского на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», согласился с тем, что «выставлять соседнюю страну, братский народ в невыгодном свете» нельзя. По его мнению, СМИ могут критиковать политиков, но никак не народ.

В декабре прошлого года Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, заявил, что «ненормальная ситуация» между Москвой и Киевом будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится в Кремле, пока среди украинских властей есть русофобы. Он также напомнил, что именно украинские силовики обстреливают Донбасс, жителей которого Киев считает гражданами Украины.

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