Путин: Российские госканалы ведут независимую редакционную политику

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что российские государственные каналы ведут независимую политику.

«Госканалы ведут независимую редакционную политику», – заявил он, отвечая на реплику киевского политолога Михаила Погребинского о том, что российское ТВ якобы необъективно освещает ситуацию на Украине, и просьбу повлиять на это.

Путин согласился с тем, что «выставлять соседнюю страну, братский народ в невыгодном свете» нельзя. В то же время он отметил, что другое дело, если критика в передачах относится к действиям властей Украины.

Пленарное заседание транслирует RT.

В декабре прошлого года Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, заявил, что «ненормальная ситуация» между Москвой и Киевом будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится в Кремле, пока среди украинских властей есть русофобы. Он также напомнил, что именно украинские силовики обстреливают Донбасс, жителей которого Киев считает гражданами Украины.

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