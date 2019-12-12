Депутатов и чиновников на Украине собрались штрафовать за русский язык

Депутатов Верховной рады, а также украинских чиновников планируется штрафовать за публичные выступления на русском языке, заявила уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила.

«Это нарушение языкового закона», – сказала Монахова в ответ на вопрос, будет ли она добиваться наказания должностных лиц за выступления на русском, передает UNN.

«Базовой настройкой», по ее словам, украинский язык должен быть у чиновников, судей, всех учителей, законодательной и исполнительной властей, у судебной ветви власти, в образовании, медицине и армии.

«Поэтому мы будем рассматривать жалобы, если кто-то будет жаловаться, – пообещала она.

«Мы будем мониторить выполнение языкового закона, и сами будем делать им замечания. После первого замечания, если нарушения продолжаются – будет система штрафов. Максимум сегодня – это 11 тыс. 600 гривен (492 доллара – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила языковой омбудсмен.

Жалобы на русский язык можно будет подать как в электронном, так и в бумажном виде. Страницы для жалоб появятся на портале украинского языкового омбудсмена, а также в социальных сетях.

Такая система, сообщила Монахова, заработает в течение полугода.

Монахова, ранее работавшая заведующей кафедрой журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы в городе Николаеве, была назначена языковым омбудсменом Украины в конце ноября.

Отметим, что Владимир Зеленский в ходе президентской гонки и уже после того, как стал президентом Украины, неоднократно переходил на русский язык и признавался в несовершенном владении украинским.

По итогам «нормандского» саммита президент Владимир Путин напомнил, что на Украине 38% граждан считают себя русскоязычными. Российский лидер подчеркивал, что, права русскоязычного населения должны соблюдаться на всей территории Украины, не только в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку.

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