Зеленский признался в несовершенстве владения украинским

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что допускает «ошибки с ударениями и некоторыми словами» при общении на украинском языке.

Зеленский выразил мнение, что его уровень владения украинским языком растет, передает «Интерфакс». «Я знаю, что есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Возможно, и нельзя знать язык на сто процентов. Но я пытаюсь его знать, (необходима) практика, больше говорить, лучше с умными людьми», – сказал Зеленский в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla.

Президент Украины также отметил, что иногда испытывает трудности, общаясь и на русском языке. «Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной, украинское слово и спрашиваю, как это сказать по-русски. То есть иногда уже есть и такие примеры», – признался Зеленский.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку.

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