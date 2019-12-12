Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным знаком въезд российского журналиста на Украину на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из этой страны.

«Давайте исходить из того, что журналист действительно въехал – это позитивный знак. Как дальше выстраивается работа, судить по одному дню об этом невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше, наверное, есть смысл заранее направлять какие-то запросы. ... Но пока можно только сказать, что сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского, действительно, журналист достаточно оперативно, буквально на следующий день смог въехать на территорию, на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины – это факт позитивный», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что случившееся «ничто не омрачит».

Дискуссия между российскими журналистами и Зеленским о допуске российских журналистов на Украину состоялась после саммита в «нормандском формате», когда украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс. Уже в среду появилась информация, что журналиста МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пустили на Украину.

Также сообщалось, что корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев.

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