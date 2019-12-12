Успенская ответила на обвинения Лозы в финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская подвергла критике заявления композитора Юрия Лозы о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине якобы идет на финансирование ВСУ.

«Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры, или отсутствие вкуса, или неспособность критически воспринимать действительность», – написала Успенская Instagram.

По ее мнению, Лоза «пытается очернить и унизить действительно талантливых людей».

«Высшая ценность для меня – это мир и любовь, это возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и своим талантом. А то, что делает Юрий – грязь, к которой не хочется иметь отношение», – заявила певица.

Ранее композитор в эфире телеканала «Россия 1», комментируя концерты Софии Ротару, заявил, что финансирование певицей украинской армии не подтверждено. Однако он предположил, что из-за действующего на Украине «налога на войну» часть средств с любых концертов, в том числе и российских артистов, идет на поддержку ВСУ. К таким же проектам он отнес выступления Успенской и сатирика Михаила Жванецкого, передает РИА «Новости».

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс: многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе. Представитель Ротару опроверг эти сообщения, подчеркнув, что певица является миролюбивым человеком. 8 декабря София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве и обратилась к российской публике.

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