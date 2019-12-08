Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве. В прошлом году она отказалась участвовать в этой программе, не желая провоцировать «радикально настроенных» украинцев.

Фрагмент выступления Ротару опубликован на фан-странице артистки в Instagram. На кадрах видно, как артистке вручают букеты цветов.

На записи слышно, как зал скандирует: «Мы вас любим!», «Браво!».

«София Михайловна, мы вас так ждали! Так ждали на «Песне года», – обратился к певице ведущий.

«Я тоже очень по вам скучала», – сказала в ответ исполнительница.

Также в соцсетях появилось видео встречи Ротару с Филиппом Киркоровым, который оказал певице теплый прием. Он держал певицу под руку и заявил, что горд находиться рядом с Ротару.

В 2018 году артистка отказалась от выступления на программе «Песня года», объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием «провоцировать радикально настроенных соотечественников».

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал, как Ротару пережила «травлю» в связи с решением возобновить концерты в России.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс: многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе. Представитель Ротару опроверг эти сообщения, подчеркнув, что певица является миролюбивым человеком.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как наказать музыкантов за русофобию.