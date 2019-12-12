Захарова увидела изменение подхода Киева к переговорам

Киев на «нормандском саммите» изменил тональность переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире канала «Россия-1» она заявила: «Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия».

По ее мнению, Киев изменил «не только тональность», но и «подход». Украинская сторона стала «оперировать некими все-таки правовыми терминами», учитывать «интересы различных сегментов общества», появилась «большая реалистичность», передает ТАСС.

«Может быть, не глобально, конечно, нет возможности реализовать все, что нужно реализовать сейчас», – сказала она, добавив, что «только слепой это не увидит и глухой не услышит».

Захарова подтвердила, что саммит «по просьбе американских коллег» обсуждался во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон. Американцы «в большей степени работали «на прием», сказала она, отметив, что США «было интересно, что же происходит по животрепещущей для них теме». Захарова отметила, что эту «тему» сам Вашингтон «много раз пытался взять «с наскока», поэтому американские власти проявляли «очень живой, активный интерес».

Официальный представитель МИДа сказала, что переговоры с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом носили прагматичный и конструктивный характер.

Напомним, в Париже впервые с 2016 года прошли переговоры лидеров стран «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии).

Во вторник Лавров посетил США, где встретился с Помпео и Трампом.

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