Путин попросил ведомства не затягивать с новой программой патриотического воспитания

Президент Владимир Путин попросил профильные министерства не затягивать работу по созданию новой программы патриотического воспитания.

«Прошу не затягивать работу по подготовке нового документа», – отметил Путин на заседании организационного комитета «Победа», передает РИА «Новости».

По мнению президента, патриотическая повестка должна способствовать укреплению «проверенных базовых ценностей».

Напомним, глава государства потребовал провести мероприятия по 75-летию Победы на высшем уровне.