Путин потребовал провести мероприятия по 75-летию Победы на высшем уровне

Президент Владимир Путин потребовал провести мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне.

Президент заявил, что необходимо беречь правду о войне и не забывать, кто «подталкивал» нацистов, передает ТАСС.

«Мы уже приступили к подготовке 75-летия Великой Победы, наступающий год объявлен в нашей стране как год памяти и славы», – отметил Путин.

Глава государства отметил, что необходимо помнить о причинах войны, о том, что привело к трагедии.

«Именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира», – подчеркнул президент.

По его словам, нужно беречь правду о величайшей трагедии человечества.

Также российский лидер подчеркнул, что вклад в победу внес каждый народ России и СССР, передает РИА «Новости».

«Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира», – сказал Путин.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.

Также на мероприятия пригласили лидеров ОДКБ.