Названо число лидеров стран, собравшихся на День Победы в Москву

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили свое участие 17 зарубежных лидеров.

Согласие на участие в мероприятиях дали лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии и многих стран СНГ, отметил Ушаков, передает РИА «Новости».

Вместе с тем он отметил, что ответа от президента США Дональда Трампа еще не последовало.

«У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая. Ожидается действительно крупное международное событие, посвященное столь важной для нас и для всех остальных дате», – заключил Ушаков.

Ранее сообщалось, что Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и лидеров ШОС. Приглашен также президент Белоруссии Александр Лукашенко.