Путин пригласил Лукашенко на празднование 75-й годовщины Дня Победы

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что российский лидер Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко приглашение посетить торжества в честь 75-летия со Дня Победы в 2020 году.

«Мы знаем, что президент России Владимир Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение к участию в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне», – передает слова Мезенцева РИА «Новости».

Он добавил, что в Белоруссии «особо почитается» уважение к истории подвига солдат Великой Отечественной войны, за что Россия «говорит «спасибо» руководству» страны.

На торжества по случаю 75-летия со Дня Победы приглашены также президент Франции Эммануэль Макрон, который уже дал согласие на приезд, президент США Дональд Трамп и лидеры других стран.