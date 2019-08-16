Россия пригласила на празднование 75-й годовщины победы Бориса Джонсона и Ким Чен Ына

Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы вчера направили приглашение Борису Джонсону, Ким Чен Ыну заранее направили... Французская сторона, кстати, уже подтвердила участие своего президента в мероприятиях, посвященных 75-летию 9 мая», – уточнил Ушаков, передает РИА «Новости».

Помощник главы государства добавил, что также было направлено приглашение президенту США Дональду Трампу.

На торжества по случаю 75-летия со Дня Победы приглашены также президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры других стран.