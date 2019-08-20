Лидеров стран ШОС пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы

Россия направила лидерам стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приглашения в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, сообщил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

«В 2020 году будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в том числе с подключением государств-членов ШОС. Главам ваших государств уже направлены приглашения от имени президента Российской Федерации принять участие в мероприятиях в Москве, посвященных этой памятной дате», – передает ТАСС его слова.

В ШОС входят, кроме России, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

16 августа также сообщалось, что Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Приглашен также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что приедет на День Победы в Москву.